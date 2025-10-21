Форум «Донской фандрайзинг» в Таганроге задал новые векторы развития для НКО Ростовской области

17 октября 2025 года на базе Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета (ЮФУ) в Таганроге прошёл форум «Донской фандрайзинг: новые векторы развития».

Форум организован Ассоциацией содействия развитию многостороннего международного сотрудничества и перспективных технологий в сфере образования и науки «Сотрудничество. Экспертиза. Технологии» (Ассоциация «СЭТ») и Южным федеральным университетом при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» в рамках реализации проекта «Донской фандрайзинг». Событие стало одной из ключевых площадок года для некоммерческого сектора региона, объединившей представителей НКО, органов власти, социальных учреждений и бизнеса из различных муниципалитетов Ростовской области.

С приветственным словом к участникам обратился директор АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» Максим Василенко:

«Для нас крайне важно создавать в регионе эффективные инструменты и площадки для диалога, где некоммерческие организации, органы власти и бизнес могут найти общий язык и выстроить прочные партнерские связи. Форум «Донской фандрайзинг» — это именно такая точка объединения. Уверен, что здесь закладывается фундамент будущих проектов, которые будут менять к лучшему жизнь в наших городах и районах».

Одним из ключевых результатов форума стало подписание семи соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией «СЭТ» и ведущими организациями региона, среди которых:

культурно-исторический фонд «Возрождение Таганрога»;

фонд «Медиапарк Южный Регион»;

АНО ДО «Музыкальная академия «Хурма»;

фонд поддержки устойчивого развития «Мягкая сила»;

АНО «Южное региональное агентство развития квалификаций»;

специализированный фонд управления целевым капиталом «Наука и образование в ИТ»;

АНО «Луч Надежды».

В рамках панельной дискуссии участники обсудили современные подходы к поддержке общественных инициатив, возможности для НКО в сфере образования, культуры, науки, спорта и социальной работы, а также инновационные механизмы повышения эффективности деятельности некоммерческих организаций.

По итогам обсуждения были сформулированы предложения, адресованные депутату Законодательного Собрания Ростовской области Татьяне Михеевой, в том числе — по расширению механизмов регионального инвестиционного налогового вычета. Инициатива направлена на создание дополнительных стимулов для юридических лиц, направляющих пожертвования на формирование и пополнение целевых капиталов (эндаументов) для долгосрочного финансирования образовательных и научных проектов.

Президент Южного федерального университета Марина Боровская подчеркнула значение форума для развития партнёрских связей между ключевыми секторами:

«Форум стал настоящей лабораторией возможностей, где рождаются долгосрочные партнёрства. ЮФУ готов быть научно-образовательным хабом для этой работы — участвовать в подготовке кадров для третьего сектора, оказывать экспертную поддержку и помогать в реализации смелых проектов. Самые успешные инициативы появляются на стыке компетенций — когда университетские разработки встречаются с бизнесом, а государственная поддержка усиливается гражданской инициативой».

Программа форума включала пленарные заседания, панельные дискуссии, мастер-классы и кейс-шоу успешных проектов. Это позволило участникам не только систематизировать знания в области привлечения ресурсов, но и установить новые партнёрские связи для дальнейшего развития некоммерческого сектора региона.

Релиз и фото предоставлены организаторами форума