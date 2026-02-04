Фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» запустили обучающую программу «Слышать. Говорить. Помогать»

Повышение квалификации специалистов, работающих с участниками СВО и их семьями, становится важным элементом поддержки во многих регионах нашей страны. Мера направлена на улучшение качества предоставляемых услуг и адаптацию профессиональных кадров к новым условиям работы.

Государственный фонд «Защитники Отечества» совместно с АНО «Диалог Регионы» запустил бесплатное обучение по программе «Слышать. Говорить. Помогать». Партнером проекта на муниципальном уровне выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Она будет вовлекать муниципальных служащих в образовательную программу.

Курс создан для сотрудников органов государственной и муниципальной власти, представителей некоммерческого сектора, взаимодействующих с ветеранами СВО и их семьями. Доступ к курсу можно получить на онлайн-платформе «Диалог Регионы Про». Ключевая цель – систематизировать знания и дать практические инструменты для комплексной поддержки защитников и их близких. Экспертами выступили специалисты в области юриспруденции, психологии, медиааналитики, Государственного фонда «Защитники Отечества», МЧС России и АНО «Диалог Регионы».

Ключевые темы программы: особенности взаимодействия с участниками СВО и членами их семей, помощь в получении мер поддержки, работа с информационными рисками, противодействие фейкам, реагирование на сложные запросы, разрешение конфликтных ситуаций, рекомендации по сохранению психоэмоционального состояния и работоспособности, ресоциализация ветеранов и их близких.

Государственный фонд «Защитники Отечества» и АНО «Диалог Регионы» работают с запросами ветеранов специальной военной операции и членов их семей с 2023 года – в рамках соглашения, подписанного на площадке ПМЭФ. Благодаря выстроенной системе взаимодействия и работе с обратной связью фонд не только решает точечные проблемы героев, но и формирует аналитику, которая впоследствии становится фундаментом для эффективной помощи героям и их близким.

В 2024 году фонд «Защитники Отечества» совместно с АНО «Диалог Регионы» обработал 30 тысяч обращений по военно-социальному профилю. По итогам 2025 года таких обращений было уже более 100 тысяч.

«Цифровые инструменты позволяют оперативно из всего массива обращений выявлять потребности героев и их близких. Сейчас в списке самых популярных тематик этого блока соцгарантии и льготы участников СВО, меры поддержки их семей», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что коммуникации с участниками СВО, членами их семей – основа стабильности общества и залог успешного развития нашей страны:

«Запросы героев должны решаться в приоритетном порядке. Любое невнимание к проблемам этой категории граждан или же неправильная реакция на их запросы могут быть использованы в деструктивных целях теми, кто хочет дестабилизировать обстановку в стране. Сейчас от всей системы взаимодействия органов власти и граждан требуется повышенная ответственность. Образовательная программа нацелена на подготовку квалифицированных кадров, которые способны нести эту ответственность и оказывать всестороннюю поддержку героям».

Фото фонда «Защитники Отечества»