Фестиваль-ярмарка «Добрый город Таганрог» прошел в городском соцприюте

В социальном приюте для детей и подростков, что на улице Ватутина,87, состоялся фестиваль-ярмарка «Добрый город Таганрог», посвященный Дню народного единства.

Традиционно накануне праздника в социальном учреждении проводится мероприятие, которое объединяет детей и взрослых — представителей различных конфессий, проживающих в нашем городе. Его целью является формирования у молодого поколения доброго отношения и уважения к культурным традициям разных народов, воспитание патриотизма и любви к Родине.

В нынешнем празднике приняли участие начальник отдела детских учреждений и социального обслуживания семей с детьми министерства труда Ростовской области Виктория Яковлева, заместитель начальника управления соцзащиты населения Таганрога Маргарита Гайдаревская, начальник таможенного поста «Морской порт Таганрог» полковник таможенной службы Константин Савельев, председатель попечительского совета соцприюта и семейного центра «Лад» Сергей Ярызько, настоятель храма Сергия Радонежского Алексей Клименко. А также представители белорусской, еврейской, греческой, армянской диаспор, сотрудники и воспитанники приюта.

Были приглашены дети микрорайона, бывшие воспитанники, дети-инвалиды с родителями, волонтеры и благотворители. Всего в мероприятии участвовало более 100 человек.

Во дворе учреждения встречали гостей дети и сотрудники в национальных костюмах разных народов. Работали творческие мастерские и выставки поделок. Всех присутствующих при поддержке компаний «Лаптев» и «Красный мак» угощали чаем с блинами и другими сладостями от армянской диаспоры, АНО «Семейный центр «ЛАД».

В этот день состоялись мастер-классы от спортсменов бойцовского клуба «Единство», АНО «Добро внутри», игры народов мира с волонтерами «Открытые сердца» (ЦВР), товарищеские игры по футболу.

Сейчас в социальном приюте воспитывается тридцать детей. Воспитанники выступили с праздничным концертом, в котором национальными танцами и песнями продемонстрировали многообразие населяющих наш город людей различных национальностей. Гости встречали каждый номер бурными аплодисментами. Закончился вечер традиционным чаепитием в столовой учреждения.

Руководство социального приюта для детей и подростков выражает искреннюю благодарность за помощь директору Таганрогского филиала дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш Роману Мижерицкому, руководству компании «Хозагро», завода «Звезда-Стрела», директору акваклуба «Наутилус» Валерии Гончаровой, руководителям филиала «Таганрог» АО «Газпромнефть – Аэро», директору управляющей компании «Профессионал» Алексею Горланову, руководителю бойцовского клуба «Единство» из Ростова-на -Дону Васифу Юнусову, пограничному отделению в г. Таганроге, и многим-многим другим людям и организациям, для которых «чужих» детей не бывает, все они – наши, русские.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора