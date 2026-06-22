Фестиваль балалаечной музыки пройдет в Таганроге 23 июня

Мероприятие приурочено к дате первого упоминания русского народного музыкального инструмента.

В пятый раз в Таганроге пройдет открытый фестиваль «Балалайка – русская душа». Мероприятие состоится в Городском доме культуры 23 июня, начало в 15.00. Организаторы обещают гостям атмосферу народной музыки, тепла и русского колорита.

Дата проведения фестиваля выбрана не случайно: 23 июня во многих странах мира отмечается День балалайки. Этот праздник ведет свою историю с 2008 года. Первое известное упоминание о щипковом инструменте в русских письменных источниках относится к XVII веку — оно содержится в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» от 23 июня 1688 года. Спустя 320 лет президент Российского клуба музыкантов-народников Дмитрий Белинский предложил учредить праздник, посвященный балалайке.