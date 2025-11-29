Фейк о разбросанных по Таганрогу отравленных предметах распространяют в Сети

Глава Таганрога Светлана Камбулова опровергла информацию о том, что на территории города находят якобы отравленные предметы, и призвала жителей доверять только проверенным источникам.

Посеять панику и вывести из равновесия — такую цель поставили перед собой очередные мошенники, которые распространяют в сети Интернет и в мессенджерах различные «страшилки». Одна из последних — о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу. Видео массово отправляют друг другу таганрожцы и с предупреждением ничего не поднимать с земли.

«Дорогие мои, не ведитесь на такие «вбросы»! Понимаю, что сейчас всем непросто и тревожно. Мы беспокоимся о своих родных и близких. И этим пользуются наши враги. Говорила не раз и снова повторю — доверяйте только официальной проверенной информации. Не транслируйте в массы различные слухи и домыслы!», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

И добавила, что враг ждёт от нас именно страха и упаднического настроения.

«Но я верю, что здравый смысл возобладает! Мы все вместе, мы справимся со всеми проблемами и испытаниями, которые выпали на долю нашего города. Искренне желаю каждому, чтобы сегодняшняя ночь принесла покой и умиротворение. Мы находимся под защитой наших воинов, мы верим в них, а они верят в нашу силу духа!», — такое эмоциональное обращение оставила глава Таганрога на своих страницах в соцсетях вечером 29 ноября.

Отметим, что фейк про отравленные и врывающиеся предметы, которые на улицах российских городов якобы разбрасывают диверсанты, — излюбленный приём ЦИПсО. Похожие фейки массово распространяются и в других приграничных территориях.

Иллюстрация: скрин фейкового видео