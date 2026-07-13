Фейк: группа «Звери», лидер которой — уроженец Таганрога Роман Билык, дает последний концерт

В Сети распространяется информация о том, что группа «Звери» якобы завершает карьеру и 15 августа 2026 года дает свой последний концерт в «Лужниках». Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Слухи о распаде группы, лидером которой является уроженец Таганрога Роман Билык (Рома Зверь), развенчивает фактчекинговый ресурс «Лапша Медиа».

На самом деле речь идет не о распаде коллектива, а о творческом отпуске. Роман Билык на официальных информационных ресурсах группы заявил, что шоу 15 августа в Москве станет последним большим выступлением перед длительным перерывом, который продлится до 2027 года.

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв. Все запланированные концерты состоятся по расписанию. Со следующего года группа «Звери» уходит в творческий отпуск. 15 августа в «Лужниках» станет пока что последним нашим большим шоу. Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное — не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы», — обратился музыкант к поклонникам группы.

Медийщики интерпретировали это обращение как информацию о завершении карьеры.

«Группа не объявляла об уходе со сцены. Творческий отпуск — это не уход. Давайте не будем переворачивать слова», — прокомментировала в беседе с ТАСС представитель «Зверей» Ксения Шаповалова.

Добавим, что в этом году коллективу исполнилось 25 лет. За четверть века группа записала семь студийных альбомов и пять мини-альбомов. В 2005 году «Звери» стали лауреатом премии MTV Россия, позже — «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. Десять раз группа была отмечена премией «МУЗ-ТВ».

Юбилейной дате и был посвящен грандиозный гастрольный тур, охвативший Кемерово, Томск, Барнаул, Архангельск, Краснодар, Воронеж, Ростов и другие российские города.

Фото: официальный канал в МАХ группы «Звери»