ФАДН и общество «Знание» провели интенсив для госслужащих в Ростовской области

В Ростовской области запустили серию просветительских лекций для государственных и муниципальных служащих, посвященных единству и консолидации российского общества.

Мероприятие организовано Юго-западным управлением Федерального агентства по делам национальностей совместно с Российским обществом «Знание» при поддержке министерства региональной политики региона, информирует официальный портал донского правительства.

Первая встреча прошла на площадке центра #ДонМолодой и собрала более 70 участников — чиновников и представителей общественных организаций. Лекторы обратились к историческому опыту, показав на примерах, как сплоченность народа и взаимопомощь помогали преодолевать сложные испытания на протяжении веков.

Замминистра региональной политики Ростовской области Александр Буланов отметил, что интенсив позволит затронуть ключевые направления Стратегии государственной национальной политики РФ, обсудить вопросы национальной безопасности и гражданской идентичности, а также обратиться к общей истории и ценностям.

Сергей Мильдзихов, глава Юго-западного управления ФАДН и лектор общества «Знание», выступил с лекцией о борьбе с межнациональной и межконфессиональной рознью. Он проанализировал внутренние и внешние угрозы для единства страны, такие как антироссийская пропаганда, продвижение чуждых ценностей и распространение информации, которая провоцирует конфликты на национальной и религиозной почве. Мильдзихов также детально рассмотрел конкретные методы, применяемые для этих целей, и предложил практические рекомендации по выявлению и нейтрализации опасных ситуаций или контента.

«Для нас крайне важно выработать ясное представление о современных угрозах и вызовах нашему общественному единству. Необходимо объяснить механизмы противодействия этим угрозам, опираясь на уже накопленный практический опыт. Внешние силы, для которых сильная и единая Россия представляет геополитическое препятствие, активно используют наши внутренние проблемы, усугубляя их. Именно поэтому наш интенсив включает как теоретическую часть, так и разбор реальных ситуаций, связанных с нейтрализацией угроз», — обратился к слушателям Сергей Мильдзихов.

Кандидат социологических наук, директор Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик проследил, как на протяжении веков складывалось уникальное единство народов страны. Он рассказал о пути России от общинного устройства к многонациональному и поликонфессиональному государству и объяснил влияние исторических процессов на современную этнополитику.

Кандидат исторических наук, доцент ДГТУ Олег Елдинов продолжил тему консолидации общества в период исторических вызовов. На примерах из разных эпох он показал, как преодоление трудностей объединяло народ вокруг сохранения суверенитета и традиционных ценностей, а также становилось предпосылкой для развития. Особое внимание уделили механизмам сплочения общества и роли государства в этом процессе.

По завершении интенсива участники получили возможность задать вопросы лекторам и обменяться личными наблюдениями и профессиональными кейсами. Обсуждение вызвало живой интерес, что позволило госслужащим глубже осмыслить исторические факты и понять, как их деятельность способствует укреплению российского общества.

В дальнейшем подобные лекции планируется организовать во всех городских округах и муниципальных районах региона.

Фото пресс-службы Российского общества «Знание» по ЮФО

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