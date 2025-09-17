Главная » #ЖКХ

Еженедельно «Водоканал» Таганрога устраняет около 50 повреждений на сетях водоснабжения

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Вопросы водоснабжения остаются одними из самых обсуждаемых среди жителей Таганрога.

#ЖКХ

«Вижу ваши обращения в ЦУР и комментарии в соцсетях. Сегодня на первом месте — вопросы водоснабжения. Все заявки и обращения внимательно рассматриваются  и не остаются без реагирования», — написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

И отметила, что еженедельно  сотрудники «Водоканала» ликвидируют порядка 50 порывов на сетях холодного водоснабжения.

Так, 15 сентября работы выполнены по следующим адресам: ул. Дзержинского, 183; пер. 8-й Новый\ул. Инициативная; пер. Красногвардейский, 3\2; ул. Профсоюзная, 30; ул. Панфилова\ул. Попова; ул. Дзержинского, 111\7; пер. Казачий\ул. Фрунзе; пер. Взлетный, 7; ул. Чехова, 87.

16 сентября «Водоканал» работал на ул. Бабушкина, 49; ул. П. Тольятти, 32\2, 24\2-24\3; ул. Галицкого, 69\ул. Чехова; ул. Инструментальной, 13; пер. А. Глушко, 34; Греческих Ротах.

Сотрудники «Водоканала» принимают оперативные меры по ликвидации аварий. Устранение повреждений на сетях водоснабжения, которое связано со снижением параметров подачи ресурса, производится за время, не превышающее нормативно установленное.

Напомним, оперативная информации об отключении водоснабжения и аварийно-восстановительных работах размещается на официальном сайте «Водоканала» и в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал водоснабжение нет воды ремонт водопровода
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru