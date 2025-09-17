Еженедельно «Водоканал» Таганрога устраняет около 50 повреждений на сетях водоснабжения

Вопросы водоснабжения остаются одними из самых обсуждаемых среди жителей Таганрога.

«Вижу ваши обращения в ЦУР и комментарии в соцсетях. Сегодня на первом месте — вопросы водоснабжения. Все заявки и обращения внимательно рассматриваются и не остаются без реагирования», — написала в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

И отметила, что еженедельно сотрудники «Водоканала» ликвидируют порядка 50 порывов на сетях холодного водоснабжения.

Так, 15 сентября работы выполнены по следующим адресам: ул. Дзержинского, 183; пер. 8-й Новый\ул. Инициативная; пер. Красногвардейский, 3\2; ул. Профсоюзная, 30; ул. Панфилова\ул. Попова; ул. Дзержинского, 111\7; пер. Казачий\ул. Фрунзе; пер. Взлетный, 7; ул. Чехова, 87.

16 сентября «Водоканал» работал на ул. Бабушкина, 49; ул. П. Тольятти, 32\2, 24\2-24\3; ул. Галицкого, 69\ул. Чехова; ул. Инструментальной, 13; пер. А. Глушко, 34; Греческих Ротах.

Сотрудники «Водоканала» принимают оперативные меры по ликвидации аварий. Устранение повреждений на сетях водоснабжения, которое связано со снижением параметров подачи ресурса, производится за время, не превышающее нормативно установленное.

Напомним, оперативная информации об отключении водоснабжения и аварийно-восстановительных работах размещается на официальном сайте «Водоканала» и в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

Фото из архива