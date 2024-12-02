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Энергоблок №1 Ростовской АЭС включён в сеть после завершения планового ремонта с модернизацией

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Его включение в сеть завершило большую ремонтную кампанию этого года на Ростовской атомной станции, которая охватила все четыре энергоблока.

#Промышленность

1 декабря  2024 года энергоблок №1 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР) с элементами модернизации, который стартовал 20 октября.

Специалисты выполнили ремонт реакторной установки и основного оборудования реакторного отделения (парогенераторов, главных циркуляционных насосов, компенсатора давления с модернизацией); всех трёх систем безопасности; цилиндра низкого давления турбины и турбогенератора с выводом ротора.

Кроме того, выполнены работы по ремонту и модернизации электродвигателей циркуляционных насосов турбинного отделения.

«Все работы по плановому ремонту энергоблока №1 выполнены в полном объеме. Его включение в сеть завершило большую ремонтную кампанию этого года на Ростовской атомной станции, которая охватила все четыре энергоблока. Качественное выполнение ремонтных работ — залог безопасной и гарантированной генерации электроэнергии для потребителей Юга России», — подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, использованию информационных технологий, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Для справки

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%.

В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке.

Фото Ростовской АЭС

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промышленность Ростовкая АЭС Ростовская область энергетика
Таганрогская правда
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