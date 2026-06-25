Участники из Ростовской области могут подать до 35 снимков на конкурс «Русская цивилизация»

Жители Ростовской области смогут присоединиться к X Международному фотоконкурсу «Русская цивилизация», организованному Федеральным агентством по делам национальностей. Об этом сообщается на официальном портале донского правительства.

Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Его основная задача — способствовать гармонизации межнациональных отношений и привлекать внимание к истокам и традициям русской культуры. Заявки на участие принимаются на сайте проекта с 28 июня по 12 октября.

Участвовать могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет, независимо от места жительства и рода деятельности.

Конкурс включает несколько номинаций. В категории «Уникальная природа» принимаются пейзажные снимки, демонстрирующие красоту русской природы, неизведанные уголки, дикие леса, реки, озера, горы и луга, а также животные и птицы. Номинация «Лица и поколения» предполагает портретные фотографии (одиночные, парные или групповые), передающие национальный колорит и раскрывающие русский характер. В категории «Традиции большой страны» ждут репортажные кадры, показывающие многонациональность и самобытность народов России, их традиции, обычаи и связь поколений — например, национальные праздники, свадьбы или старинные обряды. Номинация «Архитектура и скульптура» посвящена уникальным памятникам искусства, современным сооружениям, воссоздающим элементы древнерусской культуры, а также настенной живописи и резным палисадам. В категории «Духовные скрепы» принимаются как портретные, так и пейзажные снимки, раскрывающие духовность русской цивилизации, включая авторские фото святых мест и религиозных объектов. Номинация «Семейные ценности» включает фотографии, передающие национальный колорит семей народов России и их традиции. Специальная номинация «Россия — семья семей» от «Домов народов России» посвящена семейным хроникам, династиям (трудовым, творческим или военным) и многонациональным семьям. К каждой такой фотографии нужно приложить короткую историю семьи, ее традиции и то, что передается из поколения в поколение.

«Каждый участник может загрузить от одной до пяти фотографий в каждую из семи номинаций, но не более 35 изображений в общей сложности. К конкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2021 года», — пишет источник.

Жюри будет оценивать оригинальность идеи, художественный уровень и содержание снимков, мастерство автора, а также соответствие требованиям конкурса и выбранной номинации. Победители в каждой категории получат ценные призы и подарки.

Подробнее о конкурсе и требованиях к работам можно узнать на сайте проекта. Отмечается, что в 2025 году на участие в фотоконкурсе было подано более 19,5 тысячи работ.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru