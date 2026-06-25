Ущерб от браконьерства в Ростовской области за два месяца превысил 12 млн рублей

В Ростовской области подвели итоги акции «Путина-2026», направленной на борьбу с браконьерством. Результаты обсудили на заседании рыбохозяйственного совета в региональном правительстве.

Мероприятие проходило с 1 апреля по 31 мая. За этот период правоохранители возбудили 204 уголовных и 226 административных дел, связанных с нарушениями в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. По предварительным данным, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2025 году этот показатель был выше и составлял 13,7 миллиона рублей.

В ходе акции проводились траления водных объектов, в результате которых изъяли 212 ставных сетей и почти 11 тысяч орудий лова. Все жизнеспособные особи, в том числе особо ценные виды рыб, вернули в естественную среду обитания.

В операции участвовали сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, МВД, Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также представители региональных минсельхозпрода, минприроды, ветуправления, департамента потребрынка и других ведомств.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском заливе полиция изъяла два километра браконьерских сетей и 500 крючьев на осетровых.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО