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В Ростовской области тело пропавшего неделю назад мужчины обнаружили в водоеме

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25 июня в Ростовской области в водоеме нашли тело 57-летнего мужчины, который пропал неделю назад. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в хуторе Масаловка Каменского района. Спасатели извлекли тело погибшего из искусственного водоема. Мужчина ушел из дома 19 июня и с тех пор не выходил на связь, его считали без вести пропавшим. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, проводятся следственные действия.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском заливе спасли мужчину и женщину, уплывших далеко от берега на катамаране.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда

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