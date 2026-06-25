В Ростове шестерых осудили за похищение человека и вымогательство 1,2 млн рублей

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор шестерым местным жителям, которых признали виновными в похищении человека, вымогательстве и угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Как установили следствие и суд, в сентябре 2024 года обвиняемые незаконно потребовали у двух жителей области 1,2 миллиона рублей. Чтобы добиться своего, они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Мужчину посадили в салон автомобиля, угрожали ему, избивали и требовали отдать деньги. Получив от потерпевшего 300 тысяч рублей, злоумышленники скрылись.

О случившемся в полицию сообщил очевидец. В ходе оперативно-розыскных мероприятий всех фигурантов установили и задержали следователи СК России. По ходатайству следствия суд отправил их под стражу.

Приговором суда обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 7 лет. Отбывать срок они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.

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Фото: скрин видео rostov.sledcom.ru