Ночная атака более десятка дронов на Ростовскую область не привела к жертвам и разрушениям

В ночь на 25 июня в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили более десятка вражеских дронов в семи районах региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА были сбиты в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвиновском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава донского региона в мессенджере «MAX».

Согласно данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее мы рассказали, что около 30 вражеских БПЛА атаковали Ростовскую область в ночь на 24 июня.

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