На Дону суд запретил производство творога, сметаны и масла предпринимателю, неоднократно уличенному в фальсификате

В Ростовской области суд запретил индивидуальному предпринимателю заниматься производством молочной продукции из-за неоднократных случаев выпуска фальсификата. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В течение 2024–2025 годов ведомство фиксировало в деятельности бизнесмена, который занимается переработкой и выпуском молочной продукции в регионе, серьезные нарушения ветеринарного законодательства. Лабораторные исследования неоднократно выявляли несоответствие продукции по жирно-кислотному составу. В образцах находили растительные масла и жиры на растительной основе, содержание которых по требованиям технических регламентов не допускается.

Ранее служба применяла к предпринимателю профилактические меры: направляла информационные письма с требованием исключить из оборота некачественную продукцию и не допускать подобных нарушений впредь. Однако производитель не принял необходимых мер, и Россельхознадзор обратился в суд Ростова-на-Дону с заявлением о запрете производства.

Суд постановил запретить предпринимателю выпуск молочной продукции, включая сметану, творог и сливочное масло. Решение суда и исполнительный лист уже направлены в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

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