Электричке Ростов – Таганрог добавят остановку в Недвиговке

С 22 сентября вводится новая остановка для утреннего пригородного поезда, следующего по маршруту Ростов – Таганрог. Теперь состав будет останавливаться на остановочном пункте Недвиговка, сообщает СКЖД.

Поезд № 6502, отправляющийся из Ростова в 06.35, будет делать новую остановку на платформе Недвиговка в 07.09. На конечную станцию в Таганрог состав прибудет в 08.13.

Напомним, с 12 сентября остановку в Сафьяново добавили пригородному поезду № 6514 сообщением Ростов – Таганрог, отправлением из Ростова в 16.37.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт»