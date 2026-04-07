Эксперт ЮФУ проведет лекцию о 3D-печати для школьников Таганрога

В Таганроге школьникам расскажут о перспективах и возможностях аддитивных технологий. Познавательная лекция «3D-печать с нуля» пройдет в Центральной городской библиотеке имени Чехова в рамках проекта «Час науки», сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

Участники встречи узнают об эволюции технологии, принципах работы различных типов 3D-принтеров и используемых материалах. Эксперт объяснит, как создаются цифровые модели для печати и в каких сферах — от медицины до строительства — аддитивные технологии уже нашли практическое применение. Преимущества и ограничения метода будут разобраны на конкретных примерах. Отдельное внимание уделят демонстрации процесса превращения виртуальной идеи в физический объект, будь то прочная деталь, протез или элемент здания.

Мероприятие проведет сотрудник лаборатории 3D-печати и прототипирования СКБ «КИТ» ИКТИБ ЮФУ Вадим Антонов. Лекция начнется 15 апреля в 13.00 в конференц-зале библиотеки.

Фото: sfedu.ru