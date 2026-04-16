Эксперт рассказала жителям Таганрога о скрытых опасностях комариных укусов

Эксперты-энтомологи предупреждают о возможном рекордно высоком уровне активности комаров этой весной, обусловленном суровой зимой с обильным снегом, которая способствовала выживанию насекомых.

Важно помнить, что комары являются не только источником дискомфорта, но и переносчиками опасных заболеваний. В России зарегистрированы случаи передачи малярии, лихорадки Западного Нила и японского энцефалита через их укусы. Врач общей практики ИНВИТРО Елена Алексенцева разъясняет, как защитить себя, какие симптомы тревожны и кто наиболее уязвим.

Комаров привлекает комплекс факторов: группа крови, запах тела, температура, активность и даже выбор одежды. Индивидуальные особенности кожных выделений создают уникальные ароматы, одни из которых сильнее притягивают насекомых. Например, физическая активность усиливает выделение молочной кислоты и пота.

«Исследования показывают, что первая и вторая группы крови делают человека более привлекательным для комаров», — поясняет эксперт.

На выбор жертвы влияют и внешние факторы, которые мы можем контролировать. Темные или яркие цвета одежды, черный, синий и красный, лучше видны комарам. Употребление алкоголя повышает температуру тела и учащает дыхание, что делает человека более заметным. Повышенная температура кожи, например, во время физических нагрузок или стресса, также является привлекательным фактором.

Большинство укусов вызывают лишь кратковременный зуд и покраснение. Однако, следует обратиться к врачу при отеках, выходящих за пределы укуса, появлении сыпи на удаленных участках кожи, отечности губ, век, рук или ног, сухости слизистых, першении в горле.

«Серьезные аллергические реакции, такие как затрудненное дыхание, головокружение, тошнота, рвота, диарея, требуют немедленной медицинской помощи», — предупреждает врач.

Общее ухудшение самочувствия, повышение температуры выше 38 °C, головная боль, ломота в теле, увеличение лимфоузлов могут указывать на инфекционные заболевания, передаваемые комарами. Особое внимание следует уделить симптомам после поездок в эндемичные регионы.

На территории России через укусы комаров могут передаваться малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит и боррелиоз. При появлении тревожных симптомов необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если они ухудшаются или сохраняются длительное время. Для профилактики рекомендуется использовать репелленты, закрытую одежду и избегать мест скопления комаров.

Изображение от wirestock на Freepik