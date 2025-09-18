«Единый День безопасности дорожного движения» проходит в Таганроге

18 сентября в Таганроге проходит «Единый День безопасности дорожного движения». В центре профилактической акции — дети.

Участниками акции, которая состоялась под руководством инспектора по пропаганде Госавтоинспекции Таганрога Лилии Игнатенко стали команды ЮИД (юные инспекторы движения) школы № 24 и ЮПИД (юные помощники инспекторов движения) детского сада № 24.

«Главная цель события — повысить уровень дорожной грамотности наших маленьких жителей, сформировать правильное понимание важности строгого соблюдения Правил дорожного движения», — рассказала Лилия Игнатенко.

Ребят познакомили с правилами для пешеходов и велосипедистов, разъяснили необходимость пристёгиваться ремнями безопасности, пользоваться светоотражателями и безопасно переходить дорогу. Команды ЮИД и ЮПИД подготовили яркие познавательные выступления, вовлекшие всех присутствующих в процесс изучения дорожных знаков и основ безопасного поведения на дороге.

Подобные акции помогают воспитывать поколение сознательных и осторожных участников дорожного движения. Ведь безопасность каждого ребёнка зависит от нашей общей ответственности, отмечают в Госавтоинспекции.

Фото и видео: Госавтоинспекция Таганрога