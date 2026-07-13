Двум дончанам грозит штраф за фото атак БПЛА в сети

Правоохранители оперативно установили их личности после публикации снимков.

Жители двух городов Ростовской области — Ростова-на-Дону и Азова — будут привлечены к ответственности за публикацию в интернете фотографий, на которых запечатлены последствия атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области в ходе мониторинга сети обнаружили в социальных сетях и мессенджерах снимки, демонстрирующие последствия прилетов БПЛА на территории региона. Личности нарушителей и их местонахождение были установлены оперативно. Как выяснилось, администратор одного из региональных сообществ в соцсети разместил такие фотографии на своем ресурсе. На следующий день другой молодой человек, действовавший в мессенджере под псевдонимом, опубликовал аналогичные изображения в телеграм-канале.

В ходе разбирательства оба фигуранта признали вину, раскаялись и призвали других пользователей быть внимательнее при публикации контента, не распространяя подобную информацию. Собранные материалы уже направлены в Административную инспекцию Ростовской области для решения вопроса о привлечении мужчин к ответственности.

Правоохранительные органы напоминают, что в соответствии с указом губернатора Ростовской области от 8 августа 2025 года, в целях обеспечения безопасности и защиты государственных интересов, а также предотвращения утечки оперативно значимой информации, запрещается распространение в СМИ, интернете, мессенджерах и соцсетях фото- и видеоматериалов, географических координат и других данных, позволяющих установить места происшествий, расположение военных и критически важных объектов, а также последствия атак и чрезвычайных ситуаций.

За несанкционированную съемку и публикацию таких материалов предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей. При этом запрет не распространяется на органы публичной власти и лиц, публикующих информацию из официальных источников с указанием ссылки на них, уточнили в областном главке.

Фото из архива (для иллюстрации)