Главная » Новости Таганрога

Двоих жителей Таганрога задержали по делу о фиктивной продаже билетов на культурное мероприятие

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Фигуранты использовали расчётные счета третьего лица для вывода денег.

Новости Таганрога

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении бюджетных средств, выделенных на культурные мероприятия. По данным регионального главка, двое жителей Таганрога — 34 и 24 лет, использовали счета третьего лица для незаконного обналичивания денег.

Следствие считает, что злоумышленники организовали фиктивную продажу билетов на мероприятие, якобы прошедшее в Дворце культуры другого региона. На основании поддельных документов на расчетный счет были перечислены бюджетные средства в размере 163 400 рублей, хотя фактически событие не проводилось. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает донская полиция.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК провели обыски по месту жительства подозреваемых. Были изъяты финансовые документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, которые могут иметь значение для расследования. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция мошенничество новости происшествия Таганрог хищение
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru