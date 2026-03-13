Двоих жителей Таганрога задержали по делу о фиктивной продаже билетов на культурное мероприятие

Фигуранты использовали расчётные счета третьего лица для вывода денег.

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении бюджетных средств, выделенных на культурные мероприятия. По данным регионального главка, двое жителей Таганрога — 34 и 24 лет, использовали счета третьего лица для незаконного обналичивания денег.

Следствие считает, что злоумышленники организовали фиктивную продажу билетов на мероприятие, якобы прошедшее в Дворце культуры другого региона. На основании поддельных документов на расчетный счет были перечислены бюджетные средства в размере 163 400 рублей, хотя фактически событие не проводилось. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает донская полиция.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК провели обыски по месту жительства подозреваемых. Были изъяты финансовые документы, мобильные телефоны и электронные носители информации, которые могут иметь значение для расследования. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей.

Фото: ТГ-канал «МВД 61»