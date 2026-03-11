Две аварии на теплосетях оставили без отопления школу и десятки домов в Таганроге

11 марта в Таганроге из-за двух аварий на тепловых сетях временно прекращена подача центрального отопления в школу, детский сад и около трех десятков жилых домов. Об этом сообщил telegram-канал «ЖК под контролем!».

Первая авария произошла на теплотрассе по направлению П. Тольятти 30 квартал, в районе дома Тольятти 30/3. Специалисты ведут работы по устранению дефекта на трубе диаметром 159 мм. В связи с этим отопление отключено в домах по адресам: П. Тольятти 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32/1, а также в школе № 34 и детском саду № 10 «Солнышко».

Второй порыв случился на теплотрассе по улице Дзержинского, в районе дома 160. Работы по ликвидации утечки ведутся и на этом участке. Без тепла остались дома по улице Дзержинского: 158/14, 160, 160а, 162, 162а, 163, 164, 166, 168, 167, 169, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 177, 179, 183, 185, 175, 173.

По предварительным данным, ремонтные работы на обоих участках планируется завершить к 16.00.

