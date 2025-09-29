Два года тюрьмы грозит браконьеру за вылов краснокнижной рыбы в Дону

С помощью сетей браконьер незаконно выловил в реке Дон 38 особей рыбы, в том числе занесенную в Красную книгу России.

Сотрудники Морозовского ЛОМВД России на транспорте совместно с инспекторами рыбоохраны провели рейд и выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов в верховьях реки Дон.

В ходе операции полицейские задержали 44-летнего мужчину, ранее судимого жителя Волгоградской области, который незаконно ловил рыбу, в том числе виды, занесенные в Красную книгу России. Для браконьерства он использовал две лесковые плавные сети длиной более 50 метров каждая, что является запрещенным орудием лова.

«У задержанного изъяли лодку, рыболовные снасти и 38 особей различных видов рыб, включая азовско-черноморскую шемаю непроходной формы из Красной книги России, а также чехонь, жереха, густеру, плотву и леща. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превысил 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ — о незаконной добыче водных биоресурсов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области браконьеров с ловушками и раками поймали на реке Маныч.

пресс-служба УТ МВД России по СКФО