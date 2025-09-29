Главная » Новости Ростовской области

Два года тюрьмы грозит браконьеру за вылов краснокнижной рыбы в Дону

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

С помощью сетей браконьер незаконно выловил в реке Дон 38 особей рыбы, в том числе занесенную в Красную книгу России.

Новости Ростовской области

Сотрудники Морозовского ЛОМВД России на транспорте совместно с инспекторами рыбоохраны провели рейд и выявили факт незаконной добычи водных биоресурсов в верховьях реки Дон.

В ходе операции полицейские задержали 44-летнего мужчину, ранее судимого жителя Волгоградской области, который незаконно ловил рыбу, в том числе виды, занесенные в Красную книгу России. Для браконьерства он использовал две лесковые плавные сети длиной более 50 метров каждая, что является запрещенным орудием лова.

«У задержанного изъяли лодку, рыболовные снасти и 38 особей различных видов рыб, включая азовско-черноморскую шемаю непроходной формы из Красной книги России, а также чехонь, жереха, густеру, плотву и леща. По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, превысил 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ — о незаконной добыче водных биоресурсов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области браконьеров с ловушками и раками поймали на реке Маныч.

пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьер Дон донская полиция Красная книга происшествия Ростовская область рыба
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru