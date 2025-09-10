Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области браконьеров с ловушками и раками поймали на реке Маныч

В Ростовской области задержали двух жителей Сальска, которые с помощью ловушек занимались незаконным ловом рыбы и раков в реке Маныч. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

У 73-летнего и 47-летнего браконьеров изъяли 14 ловушек и 338 свежевыловленных пресноводных раков, а также 29 особей рыб разных пород. Установлено, что у мужчин отсутствовали разрешительные документы на добычу водных биологических ресурсов. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

«В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водителя катера оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии.

Фото УТ МВД России по СКФО

