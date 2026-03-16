Два человека погибли в смертельном ДТП под Таганрогом, еще двое пострадали

Аварию спровоцировал пожилой водитель, который не справился с управлением.

В Неклиновском районе Ростовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли оба водителя. Авария произошла в понедельник, 16 марта, около 14.00 на 37-м километре трассы Р-280 «Новороссия» вблизи Таганрога.

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, 71-летний водитель автомобиля Kia Soul не выбрал безопасную скорость, потерял управление и совершил наезд на бетонное ограждение. После этого его автомобиль выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины. Оба водителя скончались на месте до приезда медиков.

В Omoda находились два пассажира — 43 и 19 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. «Устанавливаются все обстоятельства ДТП», — уточнили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция РО