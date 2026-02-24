ДТП на Дону: столкнулись три автомобиля, ранены 8 человек, в том числе четверо детей

Автоледи на перекрестке в Батайске не уступила дорогу автомобилю на главной дороге.

Вчера, 23 февраля, около 9 часов вечера, в Батайске произошло массовое ДТП с участием трех машин, травмы получили 8 человек, включая четверых детей. В Госавтоинспекции рассказали о причинах аварии и пострадавших.

Авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог в районе ул. Фрунзе, 186. 32-летняя автоледи за рулем Toyota Raum двигалась по второстепенной дороге и, по предварительным данным, не уступила дорогу машине, приближающейся по главной дороге ул. Луначарского, — Volkswagen Polo под управлением 20-летнего водителя.

После удара Volkswagen «выбросило» на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с одной иномаркой — Škoda Fabia, за рулем которой находился 45-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8 человек: водитель Toyota и ее 5-летний пассажир, водитель Volkswagen, а также четверо пассажиров Škoda — 44 лет и трое детей в возрасте 9, 5 и 3 лет.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.