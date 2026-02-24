Главная » Новости Ростовской области

ДТП на Дону: столкнулись три автомобиля, ранены 8 человек, в том числе четверо детей

На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Автоледи на перекрестке в Батайске не уступила дорогу автомобилю на главной дороге.

Новости Ростовской области

Вчера, 23 февраля, около 9 часов вечера, в Батайске произошло массовое ДТП с участием трех машин, травмы получили 8 человек, включая четверых детей. В Госавтоинспекции рассказали о причинах аварии и пострадавших.

Авария произошла на перекрестке неравнозначных дорог в районе ул. Фрунзе, 186. 32-летняя автоледи за рулем Toyota Raum двигалась по  второстепенной дороге и, по предварительным данным, не уступила дорогу машине, приближающейся по главной дороге ул. Луначарского, — Volkswagen Polo под управлением 20-летнего водителя.

После удара Volkswagen «выбросило» на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с одной иномаркой — Škoda Fabia, за рулем которой находился 45-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8 человек: водитель Toyota и ее 5-летний пассажир, водитель Volkswagen, а также четверо пассажиров Škoda — 44 лет и трое детей в возрасте 9, 5 и 3 лет.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru