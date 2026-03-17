На Дону заочно вынесен приговор иностранному агенту, находящемуся в международном розыске

Ростовский областной суд вынес заочный приговор Сергею Резнику, обвиненному в ряде тяжких преступлений, включая реабилитацию нацизма и распространение ложных данных о российской армии. Мужчина, находящийся в международном розыске, приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, установлено, что осужденный размещал в интернете материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны, а также содержащие заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ. Помимо этого, была доказана его причастность к вымогательству денежных средств.

Суд назначил Резнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, на пять лет ему запрещено администрировать интернет-ресурсы. Кроме того, Резник включен в перечень экстремистов и террористов, а также признан иностранным агентом.

