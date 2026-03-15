На Дону по материалам ФСБ следователи возбудили дело о взятке в «Ростовэнерго»

В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя подразделения «Ростовэнерго», который подозревается в получении крупной взятки. Расследование инициировано на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в феврале текущего года фигурант в служебном кабинете получил от представителя коммерческой структуры 357 тысяч рублей. За это он должен был занизить фактические объемы потребления электроэнергии на ряде объектов недвижимости в донской столице. В отношении самого предпринимателя также возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере.

Сейчас следователи подготовили ходатайства об избрании мер пресечения для обоих фигурантов. Для предполагаемого взяткодателя запрошено заключение под стражу, а для работника «Ростовэнерго» – домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказали, что двух жителей Таганрога задержали по делу о фиктивной продаже билетов на культурное мероприятие.

