Донские школьники прошли квест по чеховским местам в Таганроге

В Таганроге участники первого образовательно-туристического маршрута «По следам донских купцов и предпринимателей» прошли интерактивный квест по чеховским местам.

Проект реализован в Ростовской области в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна», победителем которой он стал благодаря инициативе «Больше, чем путешествие».

В октябре и первой декаде ноября группы донских школьников отправились в двухдневное путешествие по Ростову-на-Дону, Азову и Таганрогу. Помимо знакомства с историей местного купечества, ребята посетили промышленные предприятия в рамках профориентации.

В нашем городе, где предпринимательство исторически связано с культурой и благотворительностью, участники экскурсии прошли интерактивный квест по чеховским местам и узнали, как купцы-меценаты строили школы, театры и больницы.

Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев, «Классная страна» – это программа, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Она способствует формированию моделей детского и молодежного образовательного туризма и помогает осознанно подойти к выбору будущей профессии.

