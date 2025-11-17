Донская полиция расследует конфликт с применением баллончика и огнетушителя в магазине

В Красном Сулине Ростовской области полиция расследует инцидент в продуктовом магазине, где двое мужчин применили слезоточивый баллончик и огнетушитель.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, конфликт начался со словесной перепалки между тремя посетителями. Один из них воспользовался слезоточивым баллончиком, а в ответ другой распылил содержимое огнетушителя.

На данный момент задержан 39-летний участник происшествия, в отношении которого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Сотрудники полиции проводят его опрос и изучают записи с камер видеонаблюдения для установления личностей остальных причастных к инциденту. Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Фото ГУ МВД РО (из архива)