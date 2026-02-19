Главная » Новости Ростовской области

Дончан, пострадавших от финансовой пирамиды, просят обратиться в полицию

Расследуется уголовное дело о деятельности потребительских кооперативов «Донвклад» и «Добробуд».

Донская полиция ищет граждан, пострадавших от финансовой пирамиды.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области ведёт расследование масштабного мошенничества, связанного с деятельностью кредитных потребительских кооперативов «Донвклад» и «Добробуд», сообщили в пресс-службе донского главка.

Всех, кто заключал договоры о передаче своих денег с КПК «Донвклад» и КПК «Добробуд» и стал жертвой обмана, просят обращаться в полицию на телефон горячей линии: +7 961 400 22 91.

«Ваша информация может помочь следствию привлечь виновных к ответственности и вернуть похищенные деньги», — говорится в сообщении. В настоящее время следствием проверяется причастность к противоправной деятельности Артема Александрова, Геннадия Сапьяниченко, а также других сотрудников указанных организаций, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

