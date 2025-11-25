Главная » Новости Таганрога

Долг по зарплате работникам предприятия ЖКХ под Таганрогом превысил 5 млн рублей

Он был погашен благодаря вмешательству прокуратуры.

38 человек, работающих на предприятии жилищно-коммунального хозяйства Неклиновского района Ростовской области, не получали зарплату. Общая сумма долга «перешагнула» за 5 млн рублей, показала проверка соблюдения трудового законодательства, проведенная районной прокуратурой, сообщает ведомство.

«С целью защиты трудовых прав граждан работодателю внесено представление. После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погашена», — сообщает источник.

Руководитель предприятия ЖКХ Неклиновского района по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.

