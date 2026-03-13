Главная » #Образование

Доцент ЮФУ прочтет в Таганроге лекцию о «зеленой» энергетике

Также будет затронута тема карьерных возможностей в динамично развивающейся сфере возобновляемых источников энергии.

В Таганроге пройдет открытая лекция о возобновляемых источниках энергии, которая поможет школьникам и всем интересующимся разобраться в принципах работы и перспективах «зеленой» энергетики. Мероприятие состоится 23 марта в 13.00 в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова, сообщает пресс-служба ЮФУ.

В рамках научно-популярного проекта «Час науки» кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и мехатроники ИРТСУ ЮФУ Николай Полуянович расскажет об основах современной энергетики. Участники узнают, как ветер и солнечный свет преобразуются в электричество, в чем заключаются физические принципы работы солнечных панелей и ветрогенераторов.

Лектор объяснит, какие технологии сегодня наиболее эффективны, с какими сложностями, например, при отсутствии ветра или ночью, сталкивается отрасль, и как решается проблема накопления энергии. Также будут затронуты практические вопросы, такие как экономическая целесообразность установки солнечных батарей и причины больших размеров ветряных установок.

Отдельное внимание будет уделено карьерным возможностям в этой динамично развивающейся сфере. Слушателям расскажут, какие профессии в энергетике станут наиболее востребованными в ближайшие 10-15 лет. Лекция «Энергия будущего: принципы и перспективы возобновляемой энергетики» направлена на то, чтобы доступно объяснить преимущества использования неисчерпаемых и экологичных ресурсов, таких как солнце, вода, ветер и геотермальное тепло, в отличие от традиционных ископаемых видов топлива.

Фото: freepik

