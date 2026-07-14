Добраться из Ростова до хутора Пухляковский на «Валдае» можно за 2 часа 20 минут

В навигацию 2026 года СПК «Дон» запустила скоростные рейсы «Валдая» из Ростова в хутор Пухляковский.

«Поездка из Ростова по Дону займет всего 2 часа 20 минут», — сообщает перевозчик.

Рейсы в хутор выполняются по вторникам, четвергам и субботам, обратно — по средам, пятницам и воскресеньям.

Пухляковский известен своими историческими и культурными достопримечательностями: здесь можно посетить этно-археологический комплекс «Затерянный Мир», туристический комплекс «Пухляковский Казачий стан», дом-музей писателя А.В. Калинина, Пухляковскую картинную галерею и ансамбль Раздорской воинской школы виноградарства и виноделия.

В СПК «Дон» отметили, что новый маршрут — уже в числе наиболее востребованных, а самыми популярными по-прежнему остаются направления Ростов-Азов и Ростов-Старочеркасская.

По сравнению с прошлым годом, пассажиропоток «Валдаев» увеличился на 18 процентов. Такие данные со ссылкой на пресс-службу пассажирской судоходной компании приводит газета «Молот».

Напомним, навигация стартовала в апреле 2026 года и продлится до ноября. Помимо Азова, Пухляковского и Старочеркасской «Валдаи» следуют в Семикаракорск и станицу Романовскую.

Фото mindortrans.donland.ru из архива