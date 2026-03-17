До конца рабочего дня в Таганроге отключили свет в некоторых домах на двух улицах

17 марта в Таганроге вновь проводятся плановые и ремонтные работы на электросетях, что привело к временному отключению электроэнергии в домах на некоторых улицах города.

Как сообщает telegram-канал городской администрации, из-за ремонта не будет света в домах №№ 16, 18, 20, 20/1 и 17/1 по улице Шаумяна.

Также, по информации ПАО «Россети Юг», отключения коснутся зданий, расположенных по Комсомольскому бульвару к улице Греческой.

Все работы планируется завершить к 17.00.

