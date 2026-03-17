Для школьников Таганрога открытый урок провели специалисты завода «Прибой»

Ребятам рассказали о высокотехнологичном производстве предприятия.

В Таганроге представители завода «Прибой» провели для семиклассников открытый урок в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном». Мероприятие, инициированное Минпромторгом России, призвано познакомить школьников с современной промышленностью и повысить престиж инженерных и рабочих профессий.

Руководитель предприятия рассказал подросткам о полном цикле производства и роли высокотехнологичных заводов в обеспечении технологического суверенитета страны. Школьники увидели, какие карьерные возможности открываются в промышленном секторе. Проект является частью общероссийской стратегии по привлечению молодежи в индустриальные специальности. Как подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, это необходимо для технологического лидерства страны.

«Мы видим, что современная промышленность – это не только станки и цеха, но и сложные инженерные решения. Профориентационная работа на местах крайне важна для того, чтобы наши выпускники осознанно выбирали путь созидания и видели перспективы роста здесь, на донской земле, на донских предприятиях», — отметил министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Урок прошел в формате живого диалога и вызвал активный интерес у учащихся. Такие встречи на ведущих предприятиях помогают формировать у подрастающего поколения понимание ценности труда и мотивируют к освоению востребованных специальностей.

