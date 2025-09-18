Главная » #ЖКХ

Для устранения перебоев с водой в сельском районе под Таганрогом возводится новый объект

В начале следующего года Мержаново и несколько СНТ будут иметь доступ к централизованному питьевому водоснабжению.

К началу 2026 года в хуторе Мержаново и ряде садоводческих товариществ Синявского сельского поселения Неклиновского района планируют наладить централизованное водоснабжение. Для решения проблемы перебоев с водой, вызванных снижением уровня воды в реке Дон, строят новый объект.

Сейчас готовность объекта, который обеспечит водой около 2 тысяч человек, составляет 96%. Строительство началось в 2019 году, но из-за проблем с предыдущим подрядчиком, контракт с которым расторгли, пришлось искать нового. Новый подрядчик должен завершить работы до конца года.

Жители получат доступ к централизованной питьевой воде после ввода объекта и передачи сетей ресурсоснабжающей организации.

Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная отметила, что проблемы с водоснабжением доставляют неудобства, и правительство области старается решать их оперативно. Однако такие проекты требуют серьёзных вложений и контроля. Жителей информируют о ходе работ и помогают оформлять документы.

В последние две недели подача воды в хутор Мержаново была нестабильной из-за восточного ветра и высокого потребления. Сейчас ветер стих, уровень воды восстанавливается, и подача воды возобновлена.

Фото: donland.ru

