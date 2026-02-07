ДК «Фестивальный» Таганрога оснастят сплит-системами за счет местного бюджета

Еще 14 инициативных проектов получат в 2026 году областное финансирование.

Уже более пяти лет Таганрог является активным участником областной программы «Сделаем вместе!». Эта программа позволяет жителям стать инициаторами решения важных, на их взгляд, проблем в различных сферах, будь то благоустройство общественного пространства, ремонт дорог и тротуаров, забота об окружающей среде или приобретение необходимого оборудования и инвентаря для учреждений социальной сферы.

За время существования программы в нашем городе успешно реализовано уже 59 инфраструктурных проектов, напоминает пресс-служба Городской Думы. В нынешнем году еще 14, прошедших конкурсный отбор, получат областное финансирование, а один проект будет реализован за счет средств местного бюджета. Какой именно — решали на заседании муниципальной комиссии по проведению отбора инициативных проектов на конкурсной основе муниципального образования «Город Таганрог». В заседании комиссии приняли участие и депутаты Городской Думы, вошедшие в ее состав.

Всего на рассмотрение было представлено пять проектов, каждый из которых направлен на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и культуры. В их числе – ДК «Фестивальный» — одна из основных площадок для проведения городских мероприятий.

«За последние несколько лет здесь выполнен большой комплекс работ по созданию современного комфортного социально-культурного пространства: капитальные ремонты кровли и фасада здания, благоустройство территории», – отметил депутат Городской Думы Андрей Стонога, председатель постоянной комиссии по архитектуре, строительству и муниципальной собственности.

В театральном зале Дворца культуры ежегодно проводится более сотни мероприятий, причем половина из них приходится на летний период. Именно поэтому установка сплит-систем в зрительном зале ДК станет еще одним шагом в благоустройстве учреждения и создании комфортных условий при проведении культурно-массовых мероприятий.

Руководствуясь этими доводами, члены комиссии единогласно проголосовали за реализацию в 2026 году за счет средств местного бюджета проекта по приобретению сплит-систем для установки в театральном зале МБУК «ДК «Фестивальный».

Поддержка местных инициатив будет продолжена и в 2026 году. Поэтому у таганрожцев есть хороший шанс выдвинуть свой проект по улучшению жизни в городе для участия в программе «Сделаем вместе!» и получить областное финансирование для его реализации. Информация о старте конкурса будет размещена в местных и областных СМИ.

Фото Городской Думы Таганрога