Девятая проектно-инвестиционная сессия ЮФУ SFedU Exponent пройдет в Таганроге в конце ноября

Регистрация на мероприятие уже открыта.

Целью SFedU Exponent является выявление востребованных индустриальными партнёрами перспективных инженерных и IT-проектов, ориентированных на создание коммерчески привлекательных решений.

29 ноября в Инженерно-технологической академии Южного федерального университета состоится традиционная проектно-инвестиционная сессия SFedU Exponent – exp(sfedu). Она реализуется Институтом компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ с 2021 года и пройдёт уже в девятый раз.

exp(sfedu) — это крупнейший демо-день на юге России, мероприятие, на котором каждый желающий может представить свой проект, получить обратную связь и найти инвестора.

«Прежде всего, участие в мероприятии даёт возможность студентам и молодым учёным представить свои проекты перед экспертным жюри, инвесторами и спонсорами и, конечно, получить обратную связь и предложения по дальнейшей разработке проекта или его поддержке», – рассказал организатор SFedU Exponent Антон Плёнкин.

Сессия проводится при поддержке администрации города и Фонда поддержки предпринимательства Таганрога.

SFedU Exponent пройдёт в Зимнем саду корпуса «Д» ИТА ЮФУ по адресу: Таганрог, переулок Некрасовский, 44.

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Контактное лицо – к.т.н., директор Проектного офиса ИКТИБ ЮФУ Антон Павлович Плёнкин, тел.: +7(905) 459-21-58.

Заполнить заявку на участие можно на сайте https://exponent.sfedu.ru/ до 10 ноября.

Фото: ЮФУ