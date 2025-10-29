Главная » Новости Ростовской области

Девять вражеских БПЛА сбито в трех районах Дона

На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

Поздно вечером 28 октября в трех районах Ростовской области сбито 9 вражеских беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Новости Ростовской области

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА   уничтожены в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах.

«Обошлось без пострадавших и последствий на земле», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 35 БПЛА сбиты в Брянской, 9 – в Ростовской, по 4 – в Калужской, Тульской областях и Московским регионе, 1 – над территорией Курской области.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 27 октября в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака беспилотников новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru