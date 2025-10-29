Девять вражеских БПЛА сбито в трех районах Дона

Поздно вечером 28 октября в трех районах Ростовской области сбито 9 вражеских беспилотников. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах.

«Обошлось без пострадавших и последствий на земле», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 35 БПЛА сбиты в Брянской, 9 – в Ростовской, по 4 – в Калужской, Тульской областях и Московским регионе, 1 – над территорией Курской области.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 27 октября в Ростовской области системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах.

Фото из архива