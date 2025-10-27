Ночная атака вражеских БПЛА отражена в двух районах Ростовской области

В Ростовской области минувшей ночью системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах.

«По данным оперативных служб, последствий на земле и пострадавших среди людей нет», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 октября дежурными средствами ПВО над территорией России перехвачено и уничтожено 193 украинских БПЛА самолетного типа, из них 4 — над территорией Ростовской области.

Фото из архива