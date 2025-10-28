Главная » #ЖКХ

Девять многоэтажек Таганрога остаются без тепла из-за порывов на сетях

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Глава города Светлана Камбулова продолжает информировать о работах по запуску отопления.

На конец дня 28 октября в работе по запуску теплоснабжения остаются 12 домов, в том числе 5 МКД от модульной котельной на ул. Александровской, 68. Запуск этой котельной переносится на 31 октября. Продолжаются наладочные работы.

На девяти МКД из-за порывов на сетях подача теплоснабжения временно прекращена.

«За сутки аварийные бригады МУП «Городское хозяйство» выполнили большой объем работ на сетях, где произошли порывы, что позволило значительно сократить количество домов без теплоснабжения», — отметила глава Таганрога.

Перечень домов, где еще не подключено отопление, можно узнать в Telegram-канале УЖКХ Таганрога.

Фото из архива

