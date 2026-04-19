Десять исторических зданий Таганрога внесены в реестр памятников истории и культуры России

В Таганроге десять исторических зданий включили в Единый государственный реестр памятников истории и культуры России в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление комитета по охране объектов ОКН Ростовской области было опубликовано в середине апреля текущего года.

Это обеспечивает памятникам архитектуры, большинству из которых более ста лет, особую защиту на государственном уровне. В список вошли здания, представляющие историческую и архитектурную ценность.

Среди них — «Жилой дом А.В. Кафери» 1900 года постройки, расположенный в переулке Некрасовском, 59, который принадлежал купцу и его супруге. Также статус получил «Дом И.Н. Ножникова» 1880-х годов на улице Греческой, 90, изначально построенный для лесопромышленника и перестроенный в 1950 году.

В перечень включены «Доходный дом Е.А. Хандрина» первой половины XIX века в переулке Украинском, 16, и «Домовладение С.Е. Мухина» XIX века на улице Чехова, 23. Федеральную охрану теперь имеют «Домовладение А. Гумеля» (1863–1894 гг.) на улице Розы Люксембург, 15, и «Домовладение М. Анисимовой» (1863–1887 гг.) в переулке Итальянском, 42.

Кроме того, в реестр вошли «Дом А.Н. Перестиани» начала 1860-х годов на улице Греческой, 64, который когда-то принадлежал судье, а также «Жилой дом Мошети» (1863–1887 гг.) в переулке Большой Садовый, 11. Статус памятника присвоен «Дому Лободы» (1863–1875 гг.) в переулке Антона Глушко, 22-24, принадлежавшему купцу второй гильдии. Завершает список «Жилой дом для работников кожевенного завода» (1940–1952 гг.) на улице Фрунзе, 35.

Внесение в Единый государственный реестр означает, что эти здания находятся под особой охраной государства, и любые работы по их реконструкции или реставрации должны проводиться с соблюдением строгих требований по сохранению исторического облика.

Фото ВК ГАУК РО «Донское наследие»