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Депутат Госдумы Виктория Абрамченко помогает жителю Таганрога восстановить право на пенсию

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Защита социальных прав граждан остается одним из приоритетов депутатской работы.

Новости Таганрога

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Виктория Абрамченко продолжает работу с обращениями жителей региона. По каждому случаю она ведется адресно с привлечением профильных ведомств, юридических специалистов и органов власти.

«Работа депутата с гражданами — это живые истории и реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Моя задача — вникать, сопереживать и добиваться решений по самым чувствительным вопросам. Важно доводить каждое обращение до результата: разбираться в причинах проблемы, взаимодействовать с профильными структурами и добиваться справедливого решения. Именно такой подход позволяет по-настоящему помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Так, в Таганроге Виктория Абрамченко помогает бывшему сотруднику Росреестра восстановить право на пенсию за выслугу лет — для этого к делу подключён адвокат. Суд первой инстанции не поддержал требования заявителя, но сдаваться никто не намерен: борьба за права продолжается, сейчас дело рассматривается в апелляции.

Защита социальных прав граждан и повышение качества обратной связи с жителями остаются важными направлениями народной программы «Единой России».

Фото: rostov.er.ru

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Госдума депутаты Единая Россия пенсии Таганрог
Таганрогская правда

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