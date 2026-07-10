Депутат Госдумы Виктория Абрамченко помогает жителю Таганрога восстановить право на пенсию

Защита социальных прав граждан остается одним из приоритетов депутатской работы.

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Виктория Абрамченко продолжает работу с обращениями жителей региона. По каждому случаю она ведется адресно с привлечением профильных ведомств, юридических специалистов и органов власти.

«Работа депутата с гражданами — это живые истории и реальные проблемы, с которыми сталкиваются люди. Моя задача — вникать, сопереживать и добиваться решений по самым чувствительным вопросам. Важно доводить каждое обращение до результата: разбираться в причинах проблемы, взаимодействовать с профильными структурами и добиваться справедливого решения. Именно такой подход позволяет по-настоящему помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Так, в Таганроге Виктория Абрамченко помогает бывшему сотруднику Росреестра восстановить право на пенсию за выслугу лет — для этого к делу подключён адвокат. Суд первой инстанции не поддержал требования заявителя, но сдаваться никто не намерен: борьба за права продолжается, сейчас дело рассматривается в апелляции.

Защита социальных прав граждан и повышение качества обратной связи с жителями остаются важными направлениями народной программы «Единой России».

Фото: rostov.er.ru