Цунами, ядовитые пауки и «взрыв» на Крымском мосту: какими вбросами пугали россиян в 2025 году

С января по сентябрь 2025 года включительно в российском сегменте Интернета зафиксировано 3 162 уникальных фейка, что на 9% выше, чем за аналогичный период 2024 года (2 879 уникальных фейков).

Этот показатель является максимальным за весь период наблюдения за информационными вбросами в России, по данным аналитиков АНО «Диалог Регионы».

Как противостоять фейкам – обсудят эксперты в ходе третьего международного форума «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО.

Эксперты АНО «Диалог Регионы» отмечают, что при росте количества уникальных фейков в 2025 году количество их в указанный период соразмерно со значениями 2024 года – 5,5 млн копий в период с 1 января по 30 сентября.

«После выраженного тренда на снижение числа копий фейков с января по апрель 2025 года (в сравнении с 2024 годом), наблюдался стремительный рост с мая по сентябрь, что выровняло показатели до значений 2024 года», – отмечает начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Если выделить самые распространенные категории фейков в 2025 году, в пятерку антилидеров войдут вбросы о политике, социально значимых происшествиях, здравоохранении, информационных технологиях и социальной защите. Больше всего уникальных фейков (1401) касается политической сферы. Это на 112 единиц больше, чем в 2024 году. При этом количество копий фейков снизилось с 2,59 до 2,1 млн.

«Для этого есть ряд причин: меняются тренды фейков и подходы к их созданию, растет доля региональных фейков, которые набирают охваты, чем дезинформация, рассчитанная на федеральный уровень. Также в России работает единая система противодействия фейкам, оператором которой является АНО «Диалог Регионы», – поясняет Сергей Маклаков.

Вбросы по поводу социально значимых происшествий находятся на втором месте – 523 уникальных фейка за неполный 2025 год (на 51 единицу меньше, чем в прошлом году). Третье место занимает дезинформация на тему здравоохранения – 217 фейков (на 13 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). По теме информационных технологий было запущено 162 фейка (на 6 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Вместе с этим количество копий фейков данной тематики ощутимо возросло – с 511 тыс. до 612 тыс.

«Это связано с публикацией серии фейков о мессенджере MAX, отличительной особенностью которых является высокая активность распространения. При этом мы видим, что часть этой информационной кампании по публикации фейков о мессендежере является неорганической», – комментирует Сергей Маклаков.

На пятом месте – фейки о социальной защите: в 2025 году появилось 145 уникальных вбросов на эту тему. Интересно, что в прошлом году эта категория не входила в пятерку лидеров. В 2025 году количество уникальных фейков по этой теме выросло более чем в 2 раза – с 71 (2024) до 145 (2025). Такой рост в первую очередь вызван увеличением количества подделок официальных документов в 2025 году. Показатели распространения сфабрикованных документов многократно опережают статистику прошлых лет, когда фейки подобного формата были единичными.

Что касается фейков, набравших в 2025 году наибольшее количество просмотров, то это вбросы о масштабном цунами у Петропавловска-Камчатского (361 млн просмотров, 57,6 тыс. копий), «взрыве» на Крымском мосту (151,5 млн просмотров, 50 тыс. копий), нашествии «смертельно опасных» пауков-ос (53 млн просмотров, 21 тыс. копий), введении в России единой школьной формы (46,6 млн просмотров, 14 тыс. копий) и исчезновении из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» продукции компании Mars (46 млн просмотров, 28 тыс. копий).

О том, как отличить правду от вымысла, эксперты расскажут на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября. На форуме будут присутствовать две тысячи участников из 80 стран, среди них – политики, журналисты, фактчекеры и медиаменеджеры.

