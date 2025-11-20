Центр занятости населения Таганрога проведет день открытых дверей

Кроме ярмарки вакансий и профориентационных консультаций, состоится заседание женского клуба.

В Таганроге 26 ноября в центре занятости населения города состоится День открытых дверей. Жители города в рамках мероприятия смогут получить консультации по всем услугам, которые предоставляет кадровый центр, включая информацию о возможностях трудоустройства на постоянные и временные позиции в Ростовской области и по всей стране. Специалисты службы занятости дадут практические советы по использованию портала «Работа России», помогут составить заявление на поиск подходящей вакансии и расскажут, как самостоятельно искать работу через этот портал.

Кроме того, желающие смогут получить исчерпывающую информацию по вопросам бесплатного профессионального обучения, пройти профориентационные тесты, принять участие в обучающих семинарах, посвящённых составлению резюме и прохождению собеседований.

Также состоится ярмарка вакансий, в ходе которой можно узнать о свободных рабочих местах и вакантных должностях на предприятиях города, а также встретиться с представителями кадровых служб. Запланировано проведение заседания женского клуба, на котором таганроженкам помогут повысить свою уверенность на рынке труда и найти пути для самореализации.

Участие в Дне открытых дверей в центре занятости будет интересно для граждан, которые ищут работу, для работодателей, желающих найти сотрудников, а также всех, кто хочет получить консультации и ответы на интересующие вопросы.

Мероприятие будет проходить по адресу: г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 202А, контактный телефон для справок: 8(8634)318-560, 310-399.

Фото: страница ЦЗН Таганрога в соцсети (из архива)