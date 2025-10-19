С 1 ноября 2025 года вступает в силу Федеральный Закон от 08.08.2024 № 303-ФЗ, ограничивающий количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека.

Теперь каждый россиянин может оформить не более 20 номеров у всех операторов связи. Если лимит будет превышен, операторы не смогут продолжать обслуживание.

«Это важный шаг в борьбе с мошенниками, — отмечали ранее в Минцифры России. — Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять SIM-карты для массовых обзвонов».

Как узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на ваше имя? Самый простой способ — через портал «Госуслуги».

Войдите в свой профиль, перейдите в раздел «SIM-карты» и ознакомьтесь со списком номеров, оформленных на ваш паспорт. Если обнаружите незнакомые номера, откажитесь от них через «Госуслуги» или в салоне связи.

Если ваш основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. В этом случае обратитесь к оператору для обновления данных.

Другие способы проверить количество SIM-карт: позвоните в службу поддержки вашего оператора или посетите офис с паспортом, где вам предоставят полный список номеров, оформленных на ваше имя.

«Перепроверьте все SIM-карты, оформленные на ваши данные. Иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей или «на всякий случай». Проверка займёт всего несколько минут, но поможет избежать блокировки и предотвратит мошенническое оформление номеров без вашего ведома», — советует Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

