Число ондатр в донском заказнике «Горненский» выросло вдвое за год

В Ростовской области специалисты провели перепись ондатр на территории заказника «Горненский». Оказалось, что за год пушистых строителей плотин стало в два раза больше.

Как сообщает региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий, в 2024 году в заказнике насчитали 150 этих милых грызунов, а в 2025 их стало 319.

«Это отличный показатель, — считают специалисты. — Значит, природа в «Горненском» чувствует себя хорошо, а еды на всех хватает».

Работники заказника и дальше будут следить за тем, чтобы у ондатр было, где жить и что грызть.

