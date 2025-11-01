Главная » #Промышленность

Ростовская АЭС с начала года выпустила в водоем-охладитель более 8 тонн рыбы

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Ростовская АЭС завершила ежегодную программу зарыбления водоема-охладителя, выпустив в него более 8 тонн рыб-биомелиораторов — карпа, белого амура, толстолобика и русского  осетра. Это необходимо для поддержания экологического баланса и бесперебойной работы технологических систем.

#Промышленность

Финальная партия включала тонну белого амура и пять тонн толстолобика, выращенных на рыбоводных предприятиях в станице Богоявленской и селе Кагальник Азовского района, сообщает пресс-служба компании.

Зарыбление — одно из направлений большой работы по повышению чистоты воды и поддержанию экологического баланса водоема-охладителя, которую Ростовская АЭС реализует уже 20 лет.

«Помимо этого, наши специалисты ежегодно выпускают хлореллу, которая позволяет сдерживать развитие в водоеме сине-зеленых водорослей. Благодаря таким мероприятиям биологическая нагрузка на водоём снизилась десятикратно, а это, в свою очередь, позволяет поддерживать безопасную и надежную работу технологических систем атомной станции», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Гидробиолог цеха обеспечивающих систем Галина Пуц уточнила роль каждого вида рыб. Белый амур сдерживает рост растительности в водоёме-охладителе, белый толстолобик питается микроскопическими водорослями — фитопланктоном, а карп поедает дрейссену.

«Всё это способствует поддержанию экологического равновесия в водоёме-охладителе и обеспечивает качество воды в системах технического водоснабжения», — уточняет специалист.

Отметим, что экологи Ростовской АЭС проводят регулярный мониторинг состояния водоема-охладителя, следуя рекомендациям Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Благодаря системной работе уровень зарастания акватории много лет не превышает 10%, что соответствует установленным нормативам.

Ранее мы рассказывали, что Ростовская АЭС выпустила в Цимлянское водохранилище почти миллион мальков сазана и белого амура.

Фото Ростовской АЭС

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Ростовская АЭС Ростовская область рыба экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru