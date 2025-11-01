Ростовская АЭС с начала года выпустила в водоем-охладитель более 8 тонн рыбы

Ростовская АЭС завершила ежегодную программу зарыбления водоема-охладителя, выпустив в него более 8 тонн рыб-биомелиораторов — карпа, белого амура, толстолобика и русского осетра. Это необходимо для поддержания экологического баланса и бесперебойной работы технологических систем.

Финальная партия включала тонну белого амура и пять тонн толстолобика, выращенных на рыбоводных предприятиях в станице Богоявленской и селе Кагальник Азовского района, сообщает пресс-служба компании.

Зарыбление — одно из направлений большой работы по повышению чистоты воды и поддержанию экологического баланса водоема-охладителя, которую Ростовская АЭС реализует уже 20 лет.

«Помимо этого, наши специалисты ежегодно выпускают хлореллу, которая позволяет сдерживать развитие в водоеме сине-зеленых водорослей. Благодаря таким мероприятиям биологическая нагрузка на водоём снизилась десятикратно, а это, в свою очередь, позволяет поддерживать безопасную и надежную работу технологических систем атомной станции», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Гидробиолог цеха обеспечивающих систем Галина Пуц уточнила роль каждого вида рыб. Белый амур сдерживает рост растительности в водоёме-охладителе, белый толстолобик питается микроскопическими водорослями — фитопланктоном, а карп поедает дрейссену.

«Всё это способствует поддержанию экологического равновесия в водоёме-охладителе и обеспечивает качество воды в системах технического водоснабжения», — уточняет специалист.

Отметим, что экологи Ростовской АЭС проводят регулярный мониторинг состояния водоема-охладителя, следуя рекомендациям Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Благодаря системной работе уровень зарастания акватории много лет не превышает 10%, что соответствует установленным нормативам.

Фото Ростовской АЭС