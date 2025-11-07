Главная » #В стране

Через Таганрог пройдет прямой поезд, который свяжет Ростовскую область и ДНР

Донецкая народная республика сейчас активно занимается развитием железнодорожного транспорта. Уже скоро ДНР планирует запустить прямой поезд, который свяжет Ростов и Иловайск. Проходить состав будет через Таганрог.

Об этом 7 ноября в прямом эфире рассказал министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

«Сотрудничаем с коллегами из федерального центра и Ростовской области, чтобы связать пассажирским железнодорожным сообщением нашу республику с другими субъектами России», — отметил глава Минтранса ДНР.

Уже проработан вопрос с Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией о создании условий для захода ее составов в ДНР. Направление планируется сделать беспересадочным. Первый предполагаемый маршрут — Иловайск-Таганрог-Ростов Главный.

Отметим, что в настоящее время беспересадочного маршрута из ДНР в Ростовскую область нет. Из Донецка поезда следуют только до станции Успенская, расположенной у административной границы двух регионов. От нее пассажиры могут с пересадкой продолжить путь по железной дороге до Ростова и Таганрога.

В данный момент, с продвижением по территории республики Вооруженных Сил РФ, идет восстановление основных железнодорожных узлов. Совместно с предприятием «Железные дороги Новороссии» в ДНР запущено 49 пригородных маршрутов, скоро поезда пойдут по еще двум направлениям. До конца года железнодорожное сообщение свяжет все города ДНР, а в дальнейшем расширятся и междугородние маршруты с российскими регионами.

Фото из архива «Таганрогской правды»

ДНР железная дорога железнодорожный транспорт поезда Таганрог
